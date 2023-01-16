الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 15:22

لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية

لامبريخت تستقيل رسميا من منصب وزيرة الدفاع الألمانية
وحسب وكالة DPA التي حصلت على نسخة من الوثيقة من وزارة الدفاع الألمانية، تقدمت الوزيرة رسميا بطلب الاستقالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس. تم إرسال الالتماس إلى مكتب المستشار اليوم الاثنين.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" بأن" وزيرة الدفاع الألمانية لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها."

وذكرت الصحيفة، أن" الأصوات تزاديت مؤخرا مطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها".

وتعرضت لامبريخت لانتقادات حادة مطلع الأسبوع الماضي بعدما شاركت مقطع فيديو على حساب خاص على "إنستغرام" قامت خلاله بتقييم عام 2022 وكان يصعب أحيانا سماع بعض العبارات التي أدلت بها الوزيرة في مقطع الفيديو بسبب دوي الألعاب النارية التي جرى إطلاقها ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تداخلت مع إشارتها إلى "حرب مستعرة في وسط أوروبا" وشكرها لعمال الطوارئ.

وتعرضت لامبرخت لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك من قبل شركاء التحالف. على سبيل المثال، تم انتقاد الوزيرة لعرضها تزويد كييف بخوذات للدفاع عن النفس، كما أدت صورة ابنها في مروحية تابعة للجيش الألماني، خلال رحلة عمل كانت تقوم بها، إلى اندلاع فضيحة.
مصدر : وكالات
رقم : 1035833
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف