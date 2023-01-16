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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 15:29

الجيش الصومالي: مقتل 23 إرهابيا وسيطرة على مدينة جلعد

الجيش الصومالي: مقتل 23 إرهابيا وسيطرة على مدينة جلعد
وقال قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي: "قتل 23 من عناصر مليشيات المتمردين في عملية عسكرية جرت في منطقة دَنو التابعة لمحافظة شبيلى السفلى على بعد 100 كلم جنوب العاصمة مقديشو"، مبينا أن "تنفيذ العملية العسكرية جاء بعد محاولة عناصر مليشيات الخوارج شن هجوم مباغت لكن الجيش كان متيقظا لذلك، وكبدهم خسائر فادحة".

هذا وأعلن راغي مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي وقع صباح اليوم بمنطقة هلغن التابعة لمحافظة هيران.

من جهته، أعلن وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور أن "الجيش الوطني حرر مدينة جلعد التابعة لمحافظة جلجدود من فلول مليشيات الخوارج التي كانت تفرض معاناة على السكان المحليين لعدة سنوات"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الوطني تجري حاليا عمليات عسكرية في المدينة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".
مصدر : وكالات
رقم : 1035837
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