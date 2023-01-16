الكرملين: الدبابات البريطانية التي سترسل إلى أوكرانيا ستصبح هدفا لقواتنا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لدولة أوكرانيا. ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيين بمصير هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، بشأن مستقبلهم".



وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأحد، بأن" لندن ستزود أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "تشالينجر2" خلال الأسابيع القادمة".

وتعليقا على ذلك، قال بيسكوف للصحفيين: "إنها (الدبابات)غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، إنهم (الدول الغربية) يجب أن يفهموا هذا."



ونوه بيسكوف إلى أن "هذه الدبابات ستعتبر أهدافا محتملة للقوات المسلحة الروسية"، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة ستتواصل."



يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، تعتزم لندن تزويد كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز " إي إس- 90".