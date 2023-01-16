استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما) متأثراً بإصابته بجروح خطيرة صباح اليوم الاثنين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، مبينة أنه أصيب برصاصة (حي) في الرأس.



وأصيب، فجر اليوم الاثنين، طفل برصاصة في رأسه، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة".



وأضافت المصادر ذاتها، أن" قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمود صلاح هماش (24 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته".