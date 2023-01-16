وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

وسجلت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، 145 إصابة جديدة؛ حسب نتايج الفحوصات التي جرت منذ أمس الأحد ولغاية اليوم على صعيد البلاد.



وأشار التقرير إلى أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بكورونا في إيران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و562 الفا و755شخصا، دون تسجيل ارتفاع في مجموع الوفيات من 144 الفا و727 حالة.



ونوهت الصحة في تقريرها ايضا، بارتفاع مجموع المتعافين من مرض كورونا في إيران، إلى 7 ملايين و336 الفا و791 شخصا؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و299 ألفا و297 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.