الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 15:35

وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران
وسجلت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، 145 إصابة جديدة؛ حسب نتايج الفحوصات التي جرت منذ أمس الأحد ولغاية اليوم على صعيد البلاد.

وأشار التقرير إلى أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بكورونا في إيران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و562 الفا و755شخصا، دون تسجيل ارتفاع في مجموع الوفيات من 144 الفا و727 حالة.

ونوهت الصحة في تقريرها ايضا، بارتفاع مجموع المتعافين من مرض كورونا في إيران، إلى 7 ملايين و336 الفا و791 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و299 ألفا و297 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1035841
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف