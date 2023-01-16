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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 15:48

الإفراج عن 975 سجينة بمناسبة مولد السيدة الزهراء (س)

الإفراج عن 975 سجينة بمناسبة مولد السيدة الزهراء (س)
وأضاف حجة الإسلام ايجئي: في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني( بدأ في 21 اذار/مارس 2022 ) ، وفي ظل الجهود المتواصلة والجديرة بالثناء من الزملاء في المحاكم ومجالس فض المنازعات ومساعدة المحسنين، وعفو بعض أولياء الدم، تم الإفراج عن 975 من السجينات ومنح الإجازة لـ 6 آلاف أخريات بمناسبة مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). والعفو عن 310 محكوما بالقصاص.

وأشار إلی ذكرى هروب الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد وفظائع النظام البهلوي بحق الشعب الإيراني وقال: هذا النظام لكونه بعيدا عن الله تعالى واعتماده على الأجانب خاصة الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا ارتكب فظائع كثيرة بحق الشعب الإيراني وأضر بكرامة وشرف شعبنا ووفر الأرضیة لنهب ممتلكات الشعب وثرواتهم الوطنية.
رقم : 1035845
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