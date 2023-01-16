الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 18:39

وزير الثقافة: معرض الكتاب الدولي أكبر حدث ثقافي في المنطقة

وزير الثقافة: معرض الكتاب الدولي أكبر حدث ثقافي في المنطقة
وأكد وزير اسماعيلي ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار كل الامكانات التي من شأنها ان تحافظ على عظمة هذا المعرض، مشددا على أنه ولحسن الحظ فإن الدورة السابقة من المعرض المذكور ورغم قيود انتشار فايروس كورونا الا انه اقيم على أفضل شكل.

وأشار الى تأسيس أمانة دائمية لمعرض الكتاب وقال: ان ذلك يعتبر قرارا مهما ومناسبا حيث يجب أن يحصي كل نقاط القوة والضعف في الدورة السابقة والعمل على عقد اجتماعات متعددة لدراسة تلك النقاط في مجلس تحديد سياسة هذا المعرض.

وشدد " اسماعيلي " على ضرورة اقامة معرض الكتاب الدولي بأفضل شكل وذلك لدوره في ايجاد النشاط الثقافي – الاجتماعي في المجتمع، مؤكدا ضرورة تعزيز البنى التحتية وتشكيل لجنة خاصة لادارة مختلف قضايا المعرض.

وأعرب عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية عن اعتقاده بأن الحضور الفاعل لدور النشر التابعة للجامعات في معرض طهران للكتاب، سيؤدي الى المزيد من الاجتماعات العلمية والثقافية للطلبة الجامعيين.
رقم : 1035869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف