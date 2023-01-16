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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 21:10

تغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية السعودي سفر الحوالي

تغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية السعودي سفر الحوالي
وكتب حساب "معتقلي الرأي" المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية :

قضت محكمة الاستئناف في السعودية بتغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية الشيخ سفر الحوالي إلى: عبدالرحمن الحوالي من 7 سنوات إلى 17 سنة وعبدالله الحوالي من 6 سنوات إلى 16 سنة وعبدالرحيم الحوالي من 6 سنوات إلى 15 سنة.

واعتقلت السلطات السعودية سفر الحوالي وأبناءه عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد الرحيم وشقيقه سعد الله بين 11 و 13 يوليو / تموز 2018 كشكل من أشكال الانتقام والمزيد من الترهيب.

جاء ذلك بعد نشره كتابًا ينتقد فيه خيارات السياسة الدولية لولي العهد محمد بن سلمان ويقدم توصيات بشأنها.

والحوالي هو داعية بارز وأحد أعضاء الحركة الإصلاحية السعودية (أو ما تعرف باسم “الصحوة الإسلامية”).

قبل اعتقاله احتج على إنفاق الحكومة السعودية نحو 65 مليار دولار على الترفيه والاحتفالات وقال: "أليس من الأفضل إنفاق هذه المليارات من الدولارات على البرامج التلفزيونية في مجال الدين والجهاد؟"

منذ اعتقاله، حُرم الحوالي من الرعاية المناسبة على الرغم من إصابته بضعف في النطق وحالته الصحية الهشة للغاية ومُنع من الاتصال بالعالم الخارجي.
مصدر : وكالات
رقم : 1035896
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