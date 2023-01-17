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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 08:29

كنعاني: ننتظر إيضاحات وزارة خارجية كوريا الجنوبية

كنعاني: ننتظر إيضاحات وزارة خارجية كوريا الجنوبية
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد وصف ايران خلال زيارته الى الامارات، بأنها عدو للامارات.

وتعليقا على هذه التصريحات التدخلية في علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الامارات، قال ناصر كنعاني: ان وزارة الخارجية تدرس وتتابع هذه التصريحات التدخلية من قبل رئيس كوريا الجنوبية بشأن علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة باعتبارهما بلدين جارين وصديقين.

وأضاف: ان التصريحات المنقولة عن هذا المسؤول الوري، تبين عدم اطلاعه الكامل عن العلاقات التاريخية والودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول منطقة الخليج الفارسي بما فيها الامارات العربية المتحدة، والتطورات السريعة والايجابية للغاية في هذا المجال.

وصرح: ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع بجديدة المواقف الاخيرة لهذا البلد وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات الايرانية الاماراتية، والتي تفقد لأدنى الادب الدبلوماسي، وتنتظر إيضاحات وزارة خارجية كوريا الجنوبية بهذا الشأن.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد صرح خلال تفقده للقوات الكورية في الامارات العربية المتحدة: ان الامارات بلد شقيق لنا... فالامارات ليست اسما لدولة اجنبية. هنا بلدكم. وامن هذا البلد الشقيق لنا هو امن لنا. وعدو الامارات يعني الدولة الاكثر تهديدا هي ايران، كما ان عدونا كوريا الشمالية.. فنحن والامارات لدينا وضع مماثل.

وبدأ رئيس كوريا الجنوبية يوم السبت 14 كانون الثاني/يناير 2022 زيارة الى الامارات تستغرق 4 ايام، حيث التقى يوم الاحد مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن، وبحث الجانبان بشأن تنمية العلاقات والتعاون.
مصدر : وكالات
رقم : 1035980
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