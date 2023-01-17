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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 08:31

الخارجية الصينية: يجب على بكين وواشنطن العثور على طريقة للتفاهم

الخارجية الصينية: يجب على بكين وواشنطن العثور على طريقة للتفاهم
وأضاف نائب وزير الخارجية الصيني في كلمته في افتتاح منتدى التأثير الدولي الرابع لمركز الفكر الصيني، والذي نظمه معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية: "الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تشتركان في مصالح مشتركة واسعة النطاق في ضمان السلام والاستقرار العالميين، وتعزيز التنمية والازدهار العالميين، وتتحملان مسؤولية خاصة عن ذلك".

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن العلاقات الصينية الأمريكية، تتجاوز العلاقات الثنائية ويتعلق بها مصير العالم بأسره.

وقال: "العالم كله يراقب ما تفعله الصين والولايات المتحدة".

ونوه الدبلوماسي الصيني بأنه يجب على الدولتين أن تتعامل بمسؤولية مع التاريخ والسلام والناس، وأن "تعثرا على الطريق الصحيح للتعايش مع بعضهما البعض لصالح شعبي البلدين والعالم بأسره".

وتابع: "عندما تدخل الصين والولايات المتحدة في حرب مع بعضهما البعض، سواء كانت هذه الحرب باردة أو ساخنة أو تجارية أو تكنولوجيا، ينتهي الأمر بإلحاق الضرر بمصالح الصين والولايات المتحدة وكل دول العالم".

ووفقا له، اعتبار الصين كأكبر تهديد جيوسياسي، أو إنشاء مجموعات دولية مختلفة موجهة ضد الصين، أو تطبيق إجراءات احتواء مختلفة "مثل تلك المستخدمة ضد الاتحاد السوفيتي السابق" لن يؤدي إلى أي شيء ولن تنجم عنه أية نتيجة.
مصدر : وكالات
رقم : 1035981
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