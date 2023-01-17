ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان "إشادته بالعلاقات "القوية والقديمة" بين تركيا والسودان"، مؤكدا" رغبة الخرطوم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة".



بدوره، وصف فيدان طالزيارة بأنها "مثمرة"، مشددا على أن" تركيا والسودان وصلا في تعاونهما والتنسيق القائم بينهما إلى أهدافهما، في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وخلال لقائه الضيف التركي، أكد حميدتي" عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة والخرطوم، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين."



وأكد حميدتي أن "علاقات بلاده مع تركيا "إستراتيجية وأزلية"، وأن السودان يوليها اهتماما خاصا"، داعيا إلى" ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



من جهته، شدد فيدان على "دعم تركيا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري السوداني مع القوى المدنية في البلاد، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان"، معربا عن" استعداد تركيا لتقديم الدعم للسودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد".



وكان البرهان زار تركيا في أغسطس/آب 2021، وشهدت الزيارة توقيع السودان وتركيا 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.