الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 08:32

السودان: 'البرهان' و'حميدتي' يستقبلان رئيس جهاز الاستخبارات التركي

السودان:
ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان "إشادته بالعلاقات "القوية والقديمة" بين تركيا والسودان"، مؤكدا" رغبة الخرطوم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة".

بدوره، وصف فيدان طالزيارة بأنها "مثمرة"، مشددا على أن" تركيا والسودان وصلا في تعاونهما والتنسيق القائم بينهما إلى أهدافهما، في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وخلال لقائه الضيف التركي، أكد حميدتي" عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة والخرطوم، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة بين شعبي البلدين."

وأكد حميدتي أن "علاقات بلاده مع تركيا "إستراتيجية وأزلية"، وأن السودان يوليها اهتماما خاصا"، داعيا إلى" ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، شدد فيدان على "دعم تركيا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري السوداني مع القوى المدنية في البلاد، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان"، معربا عن" استعداد تركيا لتقديم الدعم للسودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد".

وكان البرهان زار تركيا في أغسطس/آب 2021، وشهدت الزيارة توقيع السودان وتركيا 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.
مصدر : وكالات
رقم : 1035982
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أكبر تحديات الکيان الإسرائيلي المستعصية في عام 2023... ما هي؟
أكبر تحديات الکيان الإسرائيلي المستعصية في عام 2023... ما هي؟
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
17 كانون الثاني 2023
تأجيل زيارة المبعوث الأممي لليمن ...ما سبب رفض صنعاء زيارة المبعوث الأممي؟
تأجيل زيارة المبعوث الأممي لليمن ...ما سبب رفض صنعاء زيارة المبعوث الأممي؟
17 كانون الثاني 2023
الطاقة... على رأس الاتفاقيات بين ألمانيا والعراق
الطاقة... على رأس الاتفاقيات بين ألمانيا والعراق
17 كانون الثاني 2023
كنعاني: النظام البريطاني لا يملك الاهلية لتقديم الموعظة للآخرين حول حقوق الإنسان
كنعاني: النظام البريطاني لا يملك الاهلية لتقديم الموعظة للآخرين حول حقوق الإنسان
17 كانون الثاني 2023
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
16 كانون الثاني 2023
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟