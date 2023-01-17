ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.3% بسبب أسعار الإيجارات والسكن

وكان معدل التضخم قد وصل إلى 2.9% في نوفمبر/تشرين ثاني، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.



وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الأسعار قفزت 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1% في نوفمبر.



وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5% من سلة أسعار المستهلكين، 5.9% على أساس سنوي و0.9% بالمقارنة مع نوفمبر.



وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع، يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1%، في فشل واضح لسياسة الحكومة السعودية في التعامل مع أزمة السكن، خصوصًا بعد سياسة التهجير القسري المتبعة مع مناطق كثيرة في المملكة مثل الحويطات وجدة.