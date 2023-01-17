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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 10:40

وزير الخارجية الايراني يشرح أهداف زيارته الى انقرة

وزير الخارجية الايراني يشرح أهداف زيارته الى انقرة
جاء ذلك في حديث للصحفيين قبيل مغادرته طهران صباح اليوم الثلاثاء متوجها الى انقرة لاجراء محادثات مع نظيره التركي «مولود جاووش اوغلو»، مؤكدا أنه كان من المقرر وحسب برنامج زيارته التوجه الى موسكو الا ان هذه الزيارة تأجلت لبعض الوقت، وسيتوجه الى تركيا.

وتابع قائلا: انه سيتناول خلال زيارته الى انقرة آخر تطورات العلاقات الثنائية حيث أن الرئيس التركي وجه زيارة لنظيره الايراني لزيارة بلاده اذ يتم في هذه الزيارة التنسيق اللازم لهذه الزيارة.

وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني على أنه سوف يتم خلال زيارته هذه دراسة تطورات جنوب القوقاز ومختلف القضايا الاقليمية التي تخص أمن هذه المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد اعلنت امس الاثنين أن "عبد اللهيان" سيزور انقرة اليوم الثلاثاء لمناقشة مختلف القضايا، حيث اصدرت هذه الوزارة بيانا أكدت فيه أن الوزيرين الايراني والتركي سيناقشان القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان " الى تركيا بعد توليه منصب وزارة الخارجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1035990
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