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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 11:40

حملة اعتقالات في الضفة تخللها مواجهات واشتباكات

حملة اعتقالات في الضفة تخللها مواجهات واشتباكات
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عين السلطان في أريحا، بحسب وكالة "معا".

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة روجيب بنابلس، كما اقتحمت القوات منازل في بلدتي قباطية وبرقين في محافظة جنين ومخيم الفوار في محافظة الخليل، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان خلال تصديهم لقوات الاحتلال في قباطية.

وقامت مجموعة مسلحة من الشبان، بإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية وبرقين.

وذكرت مصادر محلية انه تم اعتقال كل من:
١. يوسف الطيطي- مخيم الفوار جنوب الخليل
٢. أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار
٣. أحمد كمال أبو طعيمة- مخيم الفوار
٤. وعد البدوي- مخيم الفوار
٥. فراس براهمية- مخيم الفوار
٦. أمير غطاشة- مخيم الفوار
٧. أنس أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار
٨. محمد هاني الخطيب- مخيم الفوار
٩. جواد هديب- مخيم الفوار
١٠. أسامة هاشم خلوف- برقين غرب جنين
١١. عمر الهاشم- قباطية جنوب جنين
١٢. محمود ماهر ثلجي- سلواد شرق رام الله
١٣. مأمون محمود حامد- سلواد
١٤. بلال جادو- مخيم عايدة شمال بيت لحم
١٥. المحرر مراد حيان طقاطقة- أم سلمونة جنوب بيت لحم
١٦. مراد محمود الشيخ- مراح براح قرب بيت لحم
مصدر : وكالات
رقم : 1036008
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