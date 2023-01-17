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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 15:00

باسيل: الإمعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا لأبعد من ضرب التوازنات

باسيل: الإمعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا لأبعد من ضرب التوازنات
وقال باسيل، هذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد فيه حلولًا دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدًا من خلال توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك ألف مرة في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016.

ففي حينها كان هناك اجماع من الجميع، أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم "ما فارقة معهم" لا الدستور ولا الشراكة، ومن أجل ماذا، من أجل الكهرباء".

ولفت إلى أنّهم "الآن يريدون كهرباء، وذلك بفتح اعتماد فقط من أجل باخرتين من أصل 4 في البحر، وهم لا يقدمون شيئ من الكهرباء، في حين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أرسل لهم كل المراسيم الجوّالة الستة، والتي يجب أن يتم توقيعها من أجل سير خطة الكهرباء".

وذكر باسيل، أنّ الخطة "يا حسرتي" تتحدث عن "8 ساعات لشراء فيول وغاز وكهرباء وليسوا بثمن رخيص، من العراق ومصر والأردن، من خلال قرض مشروط، ومن لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه "يعتّم" على الناس، ونسوا منذ متى وهم "معتّمين علينا" ونسوا أنه "قامت قيامتهم" منذ أقل من سنتين ليمنعوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب المستقيلة من الاجتماع، لأنه لا يحق لها دستوريًا أن تجتمع، في حين أن الحقيقة سوف تنكشف أكثر مع القضاء الأوروبي".

واشار إلى أنّ "الامعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، الأمر الذي سوف يعمّق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات".
مصدر : وكالات
رقم : 1036039
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