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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 19:07

عبداللهيان من تركيا: مستعدون لإحياء الاتفاق النووي إذا تخلت واشنطن عن مواقفها 

عبداللهيان من تركيا: مستعدون لإحياء الاتفاق النووي إذا تخلت واشنطن عن مواقفها 
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاووش اغلو في أنقرة التي وصلها اليوم "إذا تخلت واشنطن عن التصريحات المتضاربة والمتناقضة بشأن الملف النووي فسنتوصل إلى تفاهمات تعيد إحياء الاتفاق النووي".
وأضاف "إذا كان الغرب يدعي الدفاع عن حقوق المرأة، فلماذا لم يرد على مقتل الصحفية الفلسطينية المسيحية شيرين أبو عاقلة على يد النظام الصهيوني؟".
وتابع "إذا كان الغرب يدعي الدفاع عن حقوق المرأة، فلماذا لم يرد على قتل النساء والأطفال في التدخلات المختلفة لأمريكا والغرب في العراق وسوريا وأفغانستان؟".
كما قال عبداللهيان إن تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أدروغان لأكثر من ساعة ونصف، وقال إن "المشاورات تركزت حول التعاون بين إيران وتركيا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".
وأضاف "كانت إحدى النقاط الرئيسية في حديثنا التركيز على تنفيذ برنامج التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وتركيا في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه "ناقش مع في أنقرة الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا".
رقم : 1036072
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