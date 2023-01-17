الأمن العراقي يقبض على 10 إرهابيين في 4 محافظات

ونقل مصدر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قولها في بيان: “إن مفارز الوكالة في وزارة الداخلية نفذت عمليات أمنية استخبارية تم خلالها القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية، وقيامهم بجرائم ضد المدنيين وتجارة الأسلحة”.



وأوضح البيان أن 6 منهم كانوا في محافظة كركوك، واثنين في صلاح الدين واثنين في ذي قار والبصرة.



وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) الارهابي جنوب غرب الموصل شمال البلاد.