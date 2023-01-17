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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 19:59
توتر شديد يسود سجن النقب
وقالت واعد في تصرح صحفي مقتضب، إن "إدارة سجون الاحتلال تقوم بإغلاق كافة أقسام سجن النقب وإطلاق صافرات الإنذار واستدعاء وحدات القمع بشكل مفاجئ".
مصدر :
وكالات
رقم :
1036082
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