توتر شديد يسود سجن النقب

اسلام تايمز (فلسطين) - أفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين، بأن سجن النقب يشهد في هذه الأثناء توترًا كبيرًا إثر اقتحام قوات القمع الإسرائيلية لأقسام الأسرى والاعتداء على عدد منهم.