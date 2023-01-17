وزير الخارجية التركي: نجدد رفضنا لاجراءات الحظر المفروضة على ايران

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني اكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده لاجراءات الحظر المفروضة على ايران، وقال : نأمل توقيع الاتفاق النووي باعتباره مهما للجانب الاقتصادي للمنطقة.



واضاف تشاويش اوغلو: بحثنا القضايا الاقليمية والدولية ومشاريع البنى التحتية في القوقاز، ملف الغاز الطبيعي الايراني ومستعدون لسد الاحتياجات التقنية ومصممون على زيادة الاستثمارات بين الجانبين.



وتابع: بحثنا ملف مكافحة الارهاب وهو على جدول اعمال البلدين ، قائلا: نوفر الدعم اللازم لتحويل القرارات بين ايران وتركيا الى خطوات عملية.



ولفت وزير الخارجية التركي الى ان التعاون مع ايران سيستمر في اطار مسار آستانه، مؤكدا ان ايران وتركيا تدعمان وحدة الاراضي السورية وموقفنا هو الحفاظ عليها.



واشار الى ان تركيا صوتت لصالح قرار رفض اي اعتداء على البلدان الأخرى.



وقال تشاويش اوغلو: نعاني من الكثير من الانتهاكات في الشرق الاوسط كقضية فلسطين وقضية سوريا، معتبرا: لم نشهد اي مواقف واضحة ترغم الاحتلال الاسرائيلي على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.