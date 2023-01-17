اللقاء الايراني التركي.. الاتفاق النووي قريب المنال

وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان: إتفقنا على تنمية التعاون في مختلف المجالات وإزالة بعض العقبات على هذا الصعيد.



وأضاف أميرعبداللهيان: ركزنا في محادثاتنا على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا.



ولفت إلى أن التبادل التجاري بين إيران وتركيا جيد لكنه ليس بمستوى طاقات البلدين.



وشدد بالقول: نأمل أن نشهد إنشاء ثلاثة أسواق حدودية بين إيران وتركيا.



وأكد وزير الخارجية الإيرانية إن أي تطور في العلاقات بين إيران وتركيا يصب في خدمة أمن المنطقة.



وفي جانب آخر من المؤتمر قال أميرعبداللهيان: نعارض الحرب في أوكرانيا وندعو للحلول السياسية.



وأضاف وزير الخارجية الايراني: نشجب سلوكيات السلطة الحاكمة في أفغانستان ولابد من اقامة حكومة تضم كل المكونات.



وردا على سؤال بهذا الشأن قال: على الجانب الأميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة والاتفاق النووي قريب المنال.



وأوضح أميرعبداللهيان: تم شن هجمة خارجية ضد ايران بعد وفاة مواطنة ايرانية بشكل طبيعي.. لماذا لا يتحرك الغرب ازاء قتل المدنيين في العراق واليمن.



ومن جانبه اكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو رفض بلاده لاجراءات الحظر المفروضة على ايران.



و اكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده لاجراءات الحظر المفروضة على ايران، وقال : نأمل توقيع الاتفاق النووي باعتباره مهما للجانب الاقتصادي للمنطقة.



واضاف تشاويش اوغلو: بحثنا القضايا الاقليمية والدولية ومشاريع البنى التحتية في القوقاز، ملف الغاز الطبيعي الايراني ومستعدون لسد الاحتياجات التقنية ومصممون على زيادة الاستثمارات بين الجانبين.



وتابع: بحثنا ملف مكافحة الارهاب وهو على جدول اعمال البلدين، قائلا: نوفر الدعم اللازم لتحويل القرارات بين ايران وتركيا الى خطوات عملية.



ولفت وزير الخارجية التركي الى ان التعاون مع ايران سيستمر في اطار مسار آستانه، مؤكدا ان ايران وتركيا تدعمان وحدة الاراضي السورية وموقفنا هو الحفاظ عليها.



واشار الى ان تركيا صوتت لصالح قرار رفض اي اعتداء على البلدان الأخرى.



وقال تشاويش اوغلو: نعاني من الكثير من الانتهاكات في الشرق الاوسط كقضية فلسطين وقضية سوريا، معتبرا: لم نشهد اي مواقف واضحة ترغم الاحتلال الاسرائيلي على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.



ولفت أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 11 عامًا، وشهدت إراقة دماء كثيرة وظلما وبؤسا، مضيفًا:" وفي هذا الإطار، اتخذنا خطوات مهمة مثل تبادل الأسرى وتأسيس اللجنة الدستورية وذلك في إطار صيغة أستانة".



وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات تركز على النتائج من أجل الاستقرار والسلام الدائم.



وأردف: وفي هذا السياق، بدأنا مرحلة محادثات مع سوريا ومحادثات على مستوى الاستخبارات، إضافة إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو.



وأكد وجود خطط حاليًا لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في المرحلة المقبلة.



وفيما يتعلق باستفزازات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في السويد، قال تشاووش أوغلو:" إذا كانت السويد تعتقد أنها تشتت انتباهنا من خلال اللعب بالكلمات فهي تخدع نفسها".



وأضاف: "إما أن تقعوا ضحية للإرهاب (بي كي كي)، أو نمضي قدما بتطبيق المذكرة الثلاثية انطلاقا من التفكير بأمننا جميعا".