الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 20:49

اللقاء الايراني التركي.. الاتفاق النووي قريب المنال

اللقاء الايراني التركي.. الاتفاق النووي قريب المنال
وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان: إتفقنا على تنمية التعاون في مختلف المجالات وإزالة بعض العقبات على هذا الصعيد.

وأضاف أميرعبداللهيان: ركزنا في محادثاتنا على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين إيران وتركيا جيد لكنه ليس بمستوى طاقات البلدين.

وشدد بالقول: نأمل أن نشهد إنشاء ثلاثة أسواق حدودية بين إيران وتركيا.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية إن أي تطور في العلاقات بين إيران وتركيا يصب في خدمة أمن المنطقة.

وفي جانب آخر من المؤتمر قال أميرعبداللهيان: نعارض الحرب في أوكرانيا وندعو للحلول السياسية.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: نشجب سلوكيات السلطة الحاكمة في أفغانستان ولابد من اقامة حكومة تضم كل المكونات.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال: على الجانب الأميركي الكف عن طرح القضايا المتناقضة والاتفاق النووي قريب المنال.

وأوضح أميرعبداللهيان: تم شن هجمة خارجية ضد ايران بعد وفاة مواطنة ايرانية بشكل طبيعي.. لماذا لا يتحرك الغرب ازاء قتل المدنيين في العراق واليمن.

ومن جانبه اكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو رفض بلاده لاجراءات الحظر المفروضة على ايران.

و اكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده لاجراءات الحظر المفروضة على ايران، وقال : نأمل توقيع الاتفاق النووي باعتباره مهما للجانب الاقتصادي للمنطقة.

واضاف تشاويش اوغلو: بحثنا القضايا الاقليمية والدولية ومشاريع البنى التحتية في القوقاز، ملف الغاز الطبيعي الايراني ومستعدون لسد الاحتياجات التقنية ومصممون على زيادة الاستثمارات بين الجانبين.

وتابع: بحثنا ملف مكافحة الارهاب وهو على جدول اعمال البلدين، قائلا: نوفر الدعم اللازم لتحويل القرارات بين ايران وتركيا الى خطوات عملية.

ولفت وزير الخارجية التركي الى ان التعاون مع ايران سيستمر في اطار مسار آستانه، مؤكدا ان ايران وتركيا تدعمان وحدة الاراضي السورية وموقفنا هو الحفاظ عليها.

واشار الى ان تركيا صوتت لصالح قرار رفض اي اعتداء على البلدان الأخرى.

وقال تشاويش اوغلو: نعاني من الكثير من الانتهاكات في الشرق الاوسط كقضية فلسطين وقضية سوريا، معتبرا: لم نشهد اي مواقف واضحة ترغم الاحتلال الاسرائيلي على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

ولفت أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 11 عامًا، وشهدت إراقة دماء كثيرة وظلما وبؤسا، مضيفًا:" وفي هذا الإطار، اتخذنا خطوات مهمة مثل تبادل الأسرى وتأسيس اللجنة الدستورية وذلك في إطار صيغة أستانة".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات تركز على النتائج من أجل الاستقرار والسلام الدائم.

وأردف: وفي هذا السياق، بدأنا مرحلة محادثات مع سوريا ومحادثات على مستوى الاستخبارات، إضافة إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو.

وأكد وجود خطط حاليًا لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق باستفزازات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في السويد، قال تشاووش أوغلو:" إذا كانت السويد تعتقد أنها تشتت انتباهنا من خلال اللعب بالكلمات فهي تخدع نفسها".

وأضاف: "إما أن تقعوا ضحية للإرهاب (بي كي كي)، أو نمضي قدما بتطبيق المذكرة الثلاثية انطلاقا من التفكير بأمننا جميعا".
رقم : 1036098
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
عبداللهيان من تركيا: مستعدون لإحياء الاتفاق النووي إذا تخلت واشنطن عن مواقفها 
عبداللهيان من تركيا: مستعدون لإحياء الاتفاق النووي إذا تخلت واشنطن عن مواقفها 
17 كانون الثاني 2023
أكبر تحديات الکيان الإسرائيلي المستعصية في عام 2023... ما هي؟
أكبر تحديات الکيان الإسرائيلي المستعصية في عام 2023... ما هي؟
17 كانون الثاني 2023
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
17 كانون الثاني 2023
تأجيل زيارة المبعوث الأممي لليمن ...ما سبب رفض صنعاء زيارة المبعوث الأممي؟
تأجيل زيارة المبعوث الأممي لليمن ...ما سبب رفض صنعاء زيارة المبعوث الأممي؟
17 كانون الثاني 2023
الطاقة... على رأس الاتفاقيات بين ألمانيا والعراق
الطاقة... على رأس الاتفاقيات بين ألمانيا والعراق
17 كانون الثاني 2023
كنعاني: النظام البريطاني لا يملك الاهلية لتقديم الموعظة للآخرين حول حقوق الإنسان
كنعاني: النظام البريطاني لا يملك الاهلية لتقديم الموعظة للآخرين حول حقوق الإنسان
17 كانون الثاني 2023
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
16 كانون الثاني 2023
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟