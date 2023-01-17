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الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 ساعة 21:39

والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا

والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا
وقال المهنا: راجعت التظلمات وقلت لهم ان ولدي اتصل يوم الخميس بعد عشرة ايام من الانقطاع ثم انقطع اتصاله لليوم الخامس. قالوا عليك أن تملأ طلبا جديدا؟ ونحن سنقدم طلبك لسجن جو. قلت لهم وهل انتم دوركم فقط أن تقدموا طلبات . لماذا لاتحاسبونهم على هذه التصرفات . هل ساظل على هذا الحال واتلقى اتصالا من ابني مرة أو مرتين كل شهر. فلم يردوا علي ... وهذا هو ديدن التظلمات سلبية لاتفعل لنا شيئا.

وحسين علي مهنا هو طالب بحريني، يبلغ من العمر 23 عاماً، اعتقلته عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية (CID) ووزارة الداخلية (MOI) في البحرين، عام 2017، في منزل صديقه بدون أي مذكرة قضائية مسبقة. وقد تعرض للتعذيب عدة مرات وأُدين في محاكمة جماعية غير عادلة بتهم سياسية. وهو معتقل الآن في سجن جو.
مصدر : وكالات
رقم : 1036106
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