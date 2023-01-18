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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 07:46

السيد الحوثي يذل إبن سلمان والذباب يطبل!

السيد الحوثي يذل إبن سلمان والذباب يطبل!
وكتب "فهد الغفيلي" الباحث والناشط المهتم في شؤون الخليج الفارسي السياسية على موقع تويتر، أنه "كالعادة بعد كل انتكاسة يرفع الذباب هاشتاقات التطبيل لابن سلمان. وبالأمس بعد ما أذله (السيد) الحوثي، اراد ايهام نفسه بأنه على طريق النجاح، فأوعز للوطنجية والذباب برفع هاشتاق #ولي العهد.

وفد سعودي في صنعاء.. الرياض تقبل مطالب 'أنصار الله'

كشفت مصادر أن وفداً سعودياً، برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، زار صنعاء في أعقاب مغادرة الوفد العُماني إياها، حيث خاض مفاوضات مباشرة مع «أنصار الله» من أجل وضْع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة الجديدة.

وعلمت صحيفة «الأخبار»، من مصادر مطّلعة، أنه جرى اتفاق ما بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السارية في اليمن، بعدما قبلت الأخيرة بتلبية مطالب الأولى في ما يتّصل بالملفات الإنسانية، وعلى رأسها ملفّ رواتب موظفي الدولة.

وبحسب المعلومات، فسيتمّ صرف هذه الرواتب وفقاً لكشوفات العام 2014، وبالعملة الصعبة، على أن تحملها طائرة خاصة شهرياً إلى العاصمة اليمنية.كما سيتمّ توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي لتشمل كلّاً من مصر وقطر والأردن والهند وماليزيا، فيما ستُرفع جميع القيود عن دخول الواردات إلى ميناء الحديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1036155
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