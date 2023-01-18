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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 09:45

ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟

ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟
وفي الصور المنشورة لتمرين الحرس الثوري الإيراني في الخليج، تم نشر صورة لطائر بدون طيار تشبه طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، "يبدو أن هذا الطائر بحكم أبعاده صمم ليكون هدفًا لأنظمة الدفاع ولتعريف القوات بالطائرة الأمريكية الجديدة"، مضيفة إنه "في الآونة الأخيرة، بدأت إحدى المجموعات البحثية مشروعًا لتصميم طائرة بدون طيار مماثلة للمقاتلات الأمريكية ، لكن لم تتوفر المزيد من المعلومات".


وتابعت "منذ وقت ليس ببعيد، أثناء مناورات قوات الباسيج، تم نقل طائر آخر غير مأهول يشبه هذا الطائر لاختبار أنظمة الدفاع الجوي".

وأشار التقرير الذي نقله موقع "إسلام تايمز"، إنه "الآن نظرًا لحقيقة أن نوع الطائرات المستخدمة في التدريبات البحرية للحرس الثوري الإيراني غير معروف، لا يمكن القول بشكل قاطع ما إذا كانت هذه الطائرة بدون طيار هي نفس مشروع المحافظة أم لا؛ لكن الواضح أن القوات المسلحة لبلدنا بدأت في التدريبات ضد المقاتلين الأمريكيين، ومن المتوقع أنه من الآن فصاعدًا سنرى وجود طائرات بدون طيار مستهدفة مماثلة لمقاتلي العدو خارج المنطقة في التدريبات المستقبلية للقوات المسلحة".

وقال قائد القوة الجوية للحرس الثوري الجنرال علي رضا تنغسيري في هذا التمرين، فإن نظام صواريخ كروز البحرية في فئات مختلفة، وطائرات قاذفة وطائرات بدون طيار ذات أهداف متعددة ومتزامنة، وأنظمة ذكية تحت سطح الأرض بدون طيار، وإطلاق صواريخ طائرات الهليكوبت ، وحارس طائرات الهليكوبتر الخاص والمواقع المتحركة والعائمة، كان أداء استعراض سلطة التعبئة البحرية على مستوى القاعدة والمكونات الدفاعية الأخرى للقوة في بحرية الحرس الثوري الإيراني جيدًا للغاية".
 
رقم : 1036172
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