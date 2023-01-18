ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟

إيران (إسلام تايمز) - أنهى الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية في مياه الخليج الفارسي استخدم في تلك المناورات صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيرة القاذفة للقنبال الدقيقة والأنظمة الذكية غير المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة.