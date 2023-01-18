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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 09:49

إيران تفرج عن نجل رفسنجاني

إيران تفرج عن نجل رفسنجاني
وقال وحيد أبو المعالي محامي مهدي هاشمي رفسنجاني، لموقع "انتخاب" الإيراني، إن "السلطات أفرجت عن موكله بعد 7 سنوات من قضاها في سجن ايفين شمال طهران".

وبخصوص الإفراج عن نجل هاشمي رفسنجاني، قال أبو المعالي: إن مهدي هاشمي، الذي كان في سجن إيفين منذ 9 آب/أغسطس 2015 ليقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات، أفرج عنه اليوم".

وتم الحكم على مهدي هاشمي بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة "الاختلاس المقترن بجرائم التزوير والرشوة وقضايا أمنية".

وأوضح أبو المعالي إن "فائزة هاشمي، شقيقة مهدي هاشمي رفسنجاني، لا تزال رهن الاحتجاز في جناح النساء بسجن إيفين، وتنتظر حكم المحكمة".

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت "ندا شمس" محامية فائزة عن صدور حكم بالسجن خمس سنوات ضد فائزة هاشمي بتهمة التحريض على أعمال الشغب الأخيرة.

وكتبت ندا شمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "موكلتها أدينة في المرحلة التمهيدية لقضيته الأخيرة، لكن هذا الحكم لا يزال غير نهائي"، مشيرة إلى "أن هناك قضايا أخرى ضد السيدة فائزة رفسنجاني".

وجرى اعقتال "فائزة هاشمي" في 27 من أيلول/سبتمبر 2022 عقب إعلانها تأييده لأعمال الشغب التي بدأت بعد الإعلان عن وفاة الشابة "مهسا أميني".
رقم : 1036173
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