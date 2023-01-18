إيران تحتج على تصريحات السوداني بشأن الخليج الفارسي

في مقابلة مع قناة DW الألمانية، استخدم السوداني كلمة "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي".



وقال الناطق باسم الوزارة ناصر كنعاني في الرسالة إن الوزارة بعثت برسالة احتجاج إلى العراق على التعليقات.



وأضافت أن "كنعاني رد على سؤال حول استخدام اسم ملفق للخليج العربي من قبل بعض المؤسسات والمسؤولين العراقيين ، بما في ذلك رئيس وزراء البلاد".

وقال كنعاني: "إن استخدام اسم الخليج الفارسي لهذه المسطح المائي هو حقيقة تاريخية أبدية وموثقة ولا يمكن إنكارها وتكرار اسم مزيف لا يغير الحقائق ولا يضفي شرعية على الاسم المستعار".



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الخليج الفارسي يحمل الاسم منذ آلاف السنين في وثائق وخرائط وقصص سفر ونصوص قديمة وسيحمل الاسم نفسه إلى الأبد".



وشدد كنعاني على أن المرء لا يستطيع أن يدفع ثمن جذب صداقة الآخرين من ثروة التضامن التاريخي بين دول المنطقة ، قائلاً: “العلاقات بين إيران والعراق تتجاوز المؤسسات والأفراد ، وهي متجذرة في تاريخ وحضارة البلدين. "