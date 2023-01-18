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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 12:35

الرئيس العراقي: نتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات

الرئيس العراقي: نتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان ، أن "رشيد استقبل في مقر إقامته في دافوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، وسهيل البنا العضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبحسب البيان، أكد الرئيس العراقي خلال اللقاء "مدى التراجع الذي أصاب البنى التحتية جراء الحروب والصراعات التي مرّ بها العراق خلال العقود الماضية، وعزم الحكومة الحالية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي".

وأضاف رشيد، أن "هناك الكثير من مجالات العمل والفرص الهائلة للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق، مؤكداّ في هذا السياق أن "العراق بيئة خصبة لريادة الاعمال؛ لما يملكه من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة مع دول أخرى".

وذكر رشيد أن "العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات لتطوير العمل الاستثماري والتجاري وبناء شراكات استراتيجية وتفعيل الدور الاقتصادي"، مبيناً "أهمية منتدى دافوس في توفير مثل الفرص الاستثمارية".

وأشار البيان الى أن "رئيس مجلس ادارة شركة دبي للموانئ العالمية بدوره، لفت إلى غنى العراق بموارده الطبيعية، وأهمية موقعه الإستراتيجي كونه معبرا حيويا لشحن البضائع عن طريق ميناء أم قصر ومن ثم تركيا وغيرها من الدول"، موضحا أن هذا العمل يوفر فرص كبيرة للعراق الذي يعد سوقا ضخمة".

وعبّر عن "رغبته بإنشاء مناطق صناعية كبرى في العراق؛ حيث تتوافر الفرص الاستثمارية، معربا عن سعادته بالتطور الحاصل في العراق خاصة في إقليم كردستان الذي يعد أنموذجا يحتذى به".
مصدر : وكالات
رقم : 1036206
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