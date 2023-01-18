إسلامي: ليس لدينا نشاط نووي غير معلن

وأضاف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين اليوم الأربعاء : منذ 20 عاما وهم يوجهون الاتهامات وجميع المفاوضات التي جرت خلال العشرين عاما الماضية أصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة ( الاتفاق النووي ). لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي .



وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نعلن بوضوح أنه لا يوجد نشاط غير معلن وموقع غير معلن في إيران وهذه تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفاعلاتنا ما زالت مستمرة وأعلن المدير العام للوكالة، السيد رافائيل غروسي عن رغبته للتواجد في إيران.