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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 15:20

مساعد وزير الصحة: ايران تحتل المرتبة الأولى اقليميا والـ 15 عالميا في إنتاج العلوم

مساعد وزير الصحة: ايران تحتل المرتبة الأولى اقليميا والـ 15 عالميا في إنتاج العلوم
وخلال لقائه اليوم آية الله فلاحتي ممثل الولي الفقيه في محافظة جيلان شمال ايران، اعتبر بناهي إنتاج العلم أحدى الأولويات المهمة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وقال: إن قائد الثورة الاسلامية يركز بشكل كبير على إنتاج العلم، لأن إنتاج العلم والمعرفة يمنح المكانة لوزارة الصحة وجامعات العلوم الطبية في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار الى أن إيران تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج العلمي بالمنطقة والمرتبة الـ 15 على مستوى العالم، مضيفًا: لقد استطاعت إيران الإسلامية أن تقول الكثير في العالم في مجال الإنتاج العلمي في السنوات الأخيرة ويجب أن يستمر هذا الاتجاه.

وقال نائب وزير الصحة، في معرض تأكيده على مسار الاكتفاء الذاتي الطبي والعلمي: ان الاهتمام بالعلم والمعرفة مهم جدا في المرجعية العلمية لايران، ونحن نسعى ان نصبح مرجعا دوليا فيها بالإضافة إلى الاستفادة منها من قبل الجمهور العام.

واشار بناهي الى بعض الإنجازات العلمية لإيران في مختلف المجالات وقال: ان مرتبة إيران في التكنولوجيا كانت 67 بين 132 دولة في عام 2000 ، والآن بلغت أقل من 50 ، ونحاول الوصول إلى المرتبة 30 .

وأكد نائب وزارة الصحة على تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الصحة ، قائلا: إن وزارة الصحة تحاول تخفيف عبء المرض وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع من خلال تطبيق الإجراءات اللازمة.

واشار إلى أن شيخوخة السكان تشكل تهديدًا للبلاد اليوم ، وقال: ان معدل ​​المواليد في البلاد منخفض جدًا ويجب بذل الجهود لإعادة عدد سكان البلاد إلى الحالة المثالية.

ونوه إلى تسهيل شؤون الشباب وتربية الأطفال ، وقال: إن شبابية السكان وإنجاب الأطفال يتطلبان عزما وطنياً وشعبياً ومسؤولاً.

واعتبر كورونا نقطة الذروة في استعراض قدرة ايران وقال: ان الجمهورية الإسلامية تصرفت بالاقتدار التام والعمل الجهادي في السيطرة على كورونا والتطعيم وكانت من بين الأوائل في العالم.
رقم : 1036235
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