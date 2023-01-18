تدشين منظومة الرادار الوطنية "بينا" في مدينة بم جنوب شرق ايران

وخلال زيارته لموقع "بم" الراداري، اليوم الاربعاء، قام العميد صباحي فرد بتقييم القدرات العملانية لهذه الوحدة الدفاعية التي تم نشرها مؤخرًا في هذه المنطقة، وتدشين منظومة الرادار المحلية "بينا" والعديد من المشاريع الأخرى.



وقال قائد قوة الدفاع الجوي على هامش هذه الزيارة: إن منظومة رادار "بينا" ، هي صناعة ايرانية تماما، اذ قام بصنعها علماء وخبراء ايرانيون بما يتناسب مع الظروف الجغرافية والبيئية للبلاد.



واضاف: ان هذه المنظومة دخلت الدورة المتكاملة للدفاع الجوي من أجل استكمال التغطية الرادارية في جنوب شرق البلاد ، حيث ستزيد من القدرة القتالية لقوات الدفاع الجوي وتحسن التغطية الرادارية لمنطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.



ووصف قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش في لقائه منتسبي موقع الرادار هذا، قوة الدفاع الجوي بأنها من أهم الركائز الأساسية لأمن البلاد وأضاف: اليوم تقوم قوة الدفاع الجوي برصد التحركات المحتملة للعدو بعيون ثاقبة ويقظة تامة.



وقال العميد صباحي فرد: إن قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش ، بصفتها الخط الأمامي للدفاع الجوي للبلاد ، تحاول دائمًا بما تمتلكه من كوادر خبيرة وملتزمة بتعزيز الأمن الجوي للبلاد لصونها بعون الله تعالى من اذى الأعداء والمناوئين.