مجلس وزراء الكويت يصدر مرسوما بالعفو عن بعض الأشخاص

وحسب مصادر قال المجلس في بيان الثلاثاء، إنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية.



وأضاف أن ذلك يزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.



وفي السياق، كشفت صحيفة "الراي" عن 37 شخصًا من المتوقع شمولهم بالعفو بانتظار الإعلان الرسمي، من بينهم مغردون، أدينوا بالإساءة لأمير البلاد، إبان عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح.



وضمت قائمة الشخصيات الصادر في حقهم مرسوم العفو، حسبما نشرت الصحيفة، الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" حتى عام 2015، والشيخ أحمد داوود الصباح.



كما شملت قائمة العفو النائب السابق عبد الحميد دشتي المحكوم عليه في عدد من قضايا الإساءة لدول شقيقة.