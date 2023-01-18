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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 17:12
امير عبد اللهيان: فلسطين اليوم أقوى من السابق
وفي تغريدة على تويتر قال وزير الخارجية الإيراني، جرّبت فلسطين حروباً عسكرية واقتصادية عديدة؛ قاسمها المشترك مقاومة العدو والنصر.
واضاف، فلسطين اليوم من البحر إلى النهر ومن الضفة الغربية حتى غزة أقوى من السابق. أدرك العدو جيداً تغيير المعادلات.
مصدر :
وكالات
رقم :
1036265
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