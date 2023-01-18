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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 17:36
لتسلمه مذكرة احتجاج..

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي
وابلغت وزارة الخارجية اعتراضها الشديد على التصريحات الأخيرة للرئيس الكوري في الإمارات بشأن إيران لسفيرها في طهران.

وفي وقت سابق من اليوم طالبت السفارة الايرانية في سيول حكومة كوريا الجنوبية بتقديم ايضاحات حول تصريح الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" في أبوظبي بأن "ايران عدوة للامارات".

وكان يون سوك يول قد تفوه خلال زيارته الاخيرة الى الامارات ولقائه مع الجنود الكوريين الجنوبيين المنتشرين هناك، بكلام تدخلي وادعاءات لا اساس لها فيما يتعلق بالجارتين الصديقتين ايران والامارات ، ما استدعى ردا ايرانيا اعتبر كلامه خارجا عن الدبلوماسية وغريبا ، وطالبت طهران سيول بتقديم توضيح.

هذا وقد تسبب كلام الرئيس الكوري الجنوبي بارتباك واسع في الاوساط الدبلوماسية الكورية الجنوبية وقد اصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا قالت فيه ان كلام يون سوك يول غير مرتبط بالعلاقات مع ايران وانه قال هذا الكلام لتشجيع الجنود الكوريين الجنوبيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1036270
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