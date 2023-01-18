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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 21:21

مستوطن صهيوني يحاول دهس أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

مستوطن صهيوني يحاول دهس أطفال فلسطينيين جنوب الخليل
وقال المواطن ممدوح أبو طبيخ: إن مستوطنا يستقل جرارا زراعيا "تركترون"، توجه بسرعة كبيرة نحو أربعة من أطفاله (1-7 أعوام) كانوا برفقته في منطقة العين البيضا، في محاولة لدهسهم إلا انه تمكن وفي اللحظة الأخيرة من إبعاد الأطفال من أمام الجرار وهم في حالة خوف شديد، وفق وفا.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت قبل أقل من أسبوع المواطن أبو طبيخ بهدم منزله ومساحته (170 مترا) ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد.

وفي السياق، أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي الطرقات المؤدية إليه.

وقال المدير العام للحرم غسان الرجبي: إن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا بقدسية وحرمة هذا المكان وما يمثله، وقد بات المستوطنون ينفذونها يوميا؛ بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1036306
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