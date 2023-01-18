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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 21:23
الشيخ نعيم قاسم: الوطني لا يدعو إلى التقسيم!
وتساءل الشيخ قاسم في تغريدته: "هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟"
وختم: "الوطني لا يدعو إلى التقسيم"!.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1036307
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