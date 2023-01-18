الشيخ نعيم قاسم: الوطني لا يدعو إلى التقسيم!

اسلام تايمز (لبنان) - قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده!"