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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 21:45

حملة سعودية ضد علماء الدين والدعاة

حملة سعودية ضد علماء الدين والدعاة
وافادت مصادر بأن النيابة العامة السعودية تحركت في الفترة الاخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة على رأسهم عوض القرني وسلمان العودة، والشيخ علي العمري.

ويقول حقوقيون إن المملكة هي عبارة عن سجن كبير داخله زنازين صغيرة، وكل فترة يتم الزج بالسجناء الجدد مهما كانوا مقربين من النظام، ويتم تجميل تسمية الاعتقال واخر من اعترف بانه تعرض للسجن هو الداعية محمد العريفي، الذي وصف سجنه بالاعتقال اللطيف، وهنا يتسائل المراقبون هل لدى محمد بن سلمان اعتقال لطيف واخر شديد؟

وطفي الفترة الاخيرة طالبت النيابة السعودية بإعدام عدد من الدعاة ممن تم اعتقالهم في حملة سبتمبر الشهيرة عام الفين وسبعة عشر، وعلى رأسهم عوض القرني وسلمان العودة، والشيخ علي العمري، والشيخ حسن فرحان المالكي حسبما ذكر حساب معتقلي الرأي. هذه الأنباء دعمها تقرير لصحيفة الغارديان أفاد بان الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار معادية للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة. ويعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه ان احكام الاعدام هذه بسبب ان هؤولاء الاشخاص يمثلون خطرا على الفساد والفاسدين.

وكشف رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في السعودية د. سعد الفقيه السبب الحقيقي وراء تغييب النظام السعودي للعلماء والمصلحين في البلاد.

ونشر حساب "الأمل ميديا-Alamal Media" على "تويتر" فيديو "رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح د. #سعد_الفقيه يكشف السبب الحقيقي وراء تغييب النظام السعودي للعلماء والمصلحين بالاعتقال الطويل الأمد أو القتل البطيء، وأبعاد ذلك على الشباب".

ومنذ عام 2015 ، اعدم الملك سلمان وابنه 1000 شخص، وخلال ولاية عهد ابنه محمد، لم يعد الاعدام الفردي مطروقا، بل صبح جماعيا، ففي 2016، تم تنفيذ حكم الاعدم بقطع الرأس بحق 47 شخصا، وفي عام 2019، تم قطع رؤوس 37 شخصا بشكل جماعي، وفي الأشهر الأولى من عام 2022، تم تنفيذ أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية، حيث ذبح ابن سلمان 81 شخصا في يوم واحد فقط.

اغلب اولئك المعدومين لم يرتكبوا جريمة قتل واحدة ليستحقوا الاعدام بالسيف، رغم محاولة ابن سلمان، دس شخص او شخصين من المجرمين بين كل اولئك الابرياء في محاولة فاضحة لذر الرماد في العيون.

وفي السياق كشفت لجنة حقوق الانسان عن قيام السلطات المغربية باعتقال الناشط حسن ال ربيع، وتسليمه الى السلطات السعودية رغم انه لم يرتكب جرما سياسيا او امنيا وتم تسليمه الى الرياض، من جانب اخر كشف حسابُ مجتهد على تويتر قيام النظامَ السعودي باعتقلَ أحدَ أبرزِ الخطباء الشيعة في الـقـطـيـف الشيخ حسن الخويلدي. واضاف ان قواتِ النظامِ اقتحمتْ منزلَ الشيخ الخويلدي، وعَبثتْ بمحتوياتهِ. ويُعَدُّ الشيخ الخويلدي أحدَ أبرزِ الخطباء في المنطقة الشرقية، ويُمثِّلُ خطابُهُ نموذجاً لمحاربةِ الفسادِ الاجتماعي والتحللِ الأخلاقي، المنهج الذي تستخدمه سلطات الرياض الان دستورا لها.
رقم : 1036313
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