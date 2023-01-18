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الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 ساعة 21:54

إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حرس الثورة الاسلامية بقائمة الإرهاب

إيران تنتقد مشروع قانون أوروبي يدرج حرس الثورة الاسلامية بقائمة الإرهاب
وقال وحيدي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الحكومة الإيرانية: "البعض في الغرب يريدون فعل شيء خارج القواعد الدولية ويصفون قوةً رسمية (الحرس الثوري) بالإرهاب، وهذا يُظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي".

وأوضح أن خطط البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، أمر لا يبعث القلق لدى الإيرانيين. الحرس الثوري ماض في طريقه".

بدوره أكد نائب اهالي طهران في البرلمان الايراني، يوم الثلاثاء، ان موضوع فرض الحظر على الحرس الثوري من قبل الاتحاد الاوروبي يعود الى الهزائم التي تكبدوها من الشعب الايراني، قائلا: ليعلم الاوروبيون ان فرض الحظر على الحرس الثوري سيكلفهم ثمنا باهظا.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، أشار اسماعيل كوثري الى محاولات الاتحاد الاوروبي لفرض الحظر على حرس الثورة الاسلامية وإدراج هذه المؤسسة الثورية على قائمة المنظمات الارهابية، وقال: لقد تكبد الاوروبيون هزائم عديدة من الحرس الثوري، وان خطوتهم لفرض الحظر على الحرس هي بسبب استيائهم من هذه الهزائم.

وأضاف كوثري: ليعلم الاوروبيون ان فرض الحظر على حرس الثورة الاسلامية سيكلفهم ثمنا باهظا، وسيتكبدون اضرارا وخسائر كبيرة في هذا المجال.

وتابع: ان إمكانات الحرس الثوري وتشكيلاته شفافة وواضحة، وأن على الاتحاد الاوروبي وبدلا من فرض الحظر على الحرس الثوري، ان يدرج اسم زمر من قبيل زمرة المنافقين في قائمة المنظمات الارهابية، والتي لا دولة لها ولا تنظيمات وتشكيلات شفافة وواضحة.

ولفت كوثري الى ان الشعب الايراني لن يتخلى عن دعمه لحرس الثورة الاسلامية، وأن هذه المؤسسة الثورية حظيت دوما وستحظى بدعم الشعب الايراني.

وأردف: ان خطوة الاتحاد الاوروبي في حظر حرس الثورة الاسلامية لن تبقى دون رد، وسنبد الرد اللازم على خطوتهم هذه، وفي البداية سيكون الامر عبر سفاراتهم، وفي المرحلة اللاحقة سننفذ اجراءات ضد مصالحهم.
رقم : 1036321
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