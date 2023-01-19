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الخميس 19 كانون الثاني 2023 ساعة 09:02

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بـ"استشهاد كل من القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين والشهيد المدرس جواد بواقتة برصاص الاحتلال خلال اقتحاها لمخيم جنين".

وكانت اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين ومحيطه فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وقوات الاحتلال.

وبدورها قالت كتيبة جنين :"مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص".

وأضافت في تصريحات مقتضبة :"مجاهدونا يتمكنون من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال ويعطبون آلية ويلحقون أضرار بألية أخرى بشكل مباشر".

وتابعت كتيبة جنين:" بعون الله وتوفيقه تمكنا من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة".
رقم : 1036384
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