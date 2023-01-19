عُمان تبرم اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال مع فرنسا وتايلاند

وبموجب الاتفاق مع "توتال" ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد الشركة الفرنسية بـ 800 ألف طن متري سنويّاً على مدى 10 سنوات بدءاً من عام 2025.



أما الاتفاق مع "بي بي تي" التايلاندية فينصّ على تزويدها بنحو 800 ألف طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات ابتداء من عام 2026.



ووقّع على الاتفاقيات من جانب العُمانية للغاز الطبيعي المسال "حمد بن محمد النعماني"، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقّع عليها من جانب بي تي تي "راتشادا ليرتوانيتشواتانا"، المدير العام للشركة، وعن توتال "توماس موريس"، النائب الأول للرئيس للغاز الطبيعي المسال بالشركة.



ونوّه النعماني، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، بأهمية الاتفاقية باعتبار أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعدّ ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط، مشيراً إلى أن الشركة قامت من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشروعات المختلفة في كل المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف.



وأكد أن "هذه الاتفاقيات تسهم في دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية".



والاتفاقيات التي أبرمتها "العُمانية للغاز المسال"، الأربعاء، هي الثالثة من نوعها، إذ أبرمت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 3 اتفاقيات مع شركات "إيتوشو" و"جيرا" و"ميتسوي وشركاه" اليابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال بدءاً من عام 2025، بإجمالي يصل إلى 2.35 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال.