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الخميس 19 كانون الثاني 2023 ساعة 11:26

'الجهاد الإسلامي' تؤكد أن جريمة اغتيال "جبارين" لن تمر دون حساب

وأكدت الحركة خلال بيان لها اليوم الخميس أن "جريمة اغتيال المجاهد البطل أدهم جبارين لن تمر دون حساب، وهذه الدماء الطاهرة ستزيد من لهيب الثأر وعزم المقاومين على مواصلة الدرب حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا"، موضحةً ان "الشهيد جبارين كان له دور بطولي في الدفاع عن شعبنا والاشتباك مع العدو من نقطة صفر".

وعزت الحركة "عوائل الشهداء، وأهلنا في جنين البطولة، ونشد على يد مجاهدينا في كتيبة جنين الذين يصنعون مجد شعبنا ويلقنون العدو دروساً في المواجهة، ونهيب بأبناء شعبنا لمواصلة التصدّي لعدوان الاحتلال المستمر الذي تنتهجه الحكومة الفاشية، والذي لن يمنحها الأمن المزعوم على حساب دمنا الشاهد والشهيد".

فيما يلي البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهيدي جنين ونؤكد أن دم الشهداء معراج الانتصار لشعبنا

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين نؤكد أن جريمة اغتيال البطل جبارين لن تمر دون حساب.

بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا، شهيدها المجاهد: أدهم محمد جبارين (28 عاماً) من أبرز قادة كتيبة جنين في سرايا القدس، والشهيد المدرس: جواد فريد بواقنة (58 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مخيم جنين فجر اليوم.

إنّنا إذ نزف المجاهد البطل أدهم جبارين الذي التحق برفاقه الشهداء، وكان له دور بطولي في الدفاع عن شعبنا والاشتباك مع العدو من نقطة صفر، لنؤكد أن جريمة اغتياله لن تمر دون حساب، وهذه الدماء الطاهرة ستزيد من لهيب الثأر وعزم المقاومين على مواصلة الدرب حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا في جنين البطولة، ونشد على يد مجاهدينا في كتيبة جنين الذين يصنعون مجد شعبنا ويلقنون العدو دروساً في المواجهة، ونهيب بأبناء شعبنا لمواصلة التصدّي لعدوان الاحتلال المستمر الذي تنتهجه الحكومة الفاشية، والذي لن يمنحها الأمن المزعوم على حساب دمنا الشاهد والشهيد.
مصدر : وكالات
رقم : 1036411
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