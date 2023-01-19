غروسي: آمل بأن ازور طهران

واضاف غروسي في تصريح له اليوم الخميس، ان قضايا حقوق الإنسان في إيران لا علاقة لها بعمل الوكالة الدولية .



وتابع : تعاملنا مع إيران واجه صعوبات في الأشهر الأخيرة ولم نتلق الإجابات التي أردناها من إيران.