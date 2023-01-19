اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم الخميس

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتحدث في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك اليوم الخميس عند الساعة الثالثة عصرا.