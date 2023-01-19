طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!

اسلام تايمز (السعودية) - نشر عضو مؤتمر الحوار اليمني "عبد السلام جحاف" على تويتر صورة من طيار سعودي يودع ابنه قبل ذهابه الى اليمن ومشاركته في العدوان والقتل بحق الاطفال اليمنيين!