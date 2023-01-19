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الخميس 19 كانون الثاني 2023 ساعة 13:54
طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!
وعلق جحاف على الصورة:" صورة تلخص الواقع ".
مصدر :
وكالات
رقم :
1036432
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