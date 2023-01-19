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الخميس 19 كانون الثاني 2023 ساعة 15:40

الكويت تدين صمت مجلس الأمن عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

الكويت تدين صمت مجلس الأمن عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
وأوضح في كلمة له أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أن "الشعب الفلسطيني مازال يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه، دون ردة فعل من المجلس أو محاولة لرفع هذا الظلم والجور".

ولفت البناي إلى أن "القتل والممارسات الاجرامية ضد الفلسطينيين، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة وسياسة الاستيطان الممنهجة لم تتوقف".

كما جددت دولة الكويت دعمها للشعب الفلسطيني وتضامنها التاريخي ووقوفها مع قضيته العادلة، وحيت صموده وهي تدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.

وشدد على ضرورة "مبدأ المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات اليومية الممنهجة، لسلطة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان كمنطقة استراتيجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1036448
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