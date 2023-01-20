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الجمعة 20 كانون الثاني 2023 ساعة 08:04

السعودية تضع شروطاً مسبقة لتطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال

السعودية تضع شروطاً مسبقة لتطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في دافوس بسويسرا: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير..ومع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة".

وأضاف: "هذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".

وكان فيصل قد قال في تصريحات سابقة:"اعتقد ان تطبيع مكانة "اسرائيل" داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل. سيكون مفيداً للغاية اقتصادياً واجتماعياً ومن منظور أمني. اذا تمكنا من ايجاد طريق نحو ذلك فأعتقد انه يمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً بكثير ومنطقة اكثر ازدهاراً حيث يمكن للجميع المساهمة في نجاحها بما في ذلك "اسرائيل".

في السر والعلن، تطبيع بخطوات قصيرة يجري بين السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وسط تسريبات شبه يومية في وسائل اعلام الاحتلال بهذا الخصوص دون نفي رسمي لها.

هذا وتعهد نتنياهو بالسعي الی اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ما ان يتولی منصبه. وخلال هذا اللقاء مع العربية قال ان السلام مع السعودية سیكون نقلة نوعية بين (اسرائيل) والعالم العربي.
مصدر : وكالات
رقم : 1036567
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