الفصائل الفلسطينية تناقش تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال

وأفادت مصادر أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس( الخميس)، ناقش "ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".



وذكرت المصادر أن نقاشا مستفيضا ومعمقا جرى حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات إنجازه. وأشارت إلى أن الفصائل ستواصل نقاشها للاتفاق نهائيا على البرنامج الوطني بما يشمل كافة اماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج.



ووفق المصادر سيكون انطلاق الائتلاف الوطني"بداية مرحلة جديدة من الكفاح المتواصل حتى نحقق آمال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".