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الجمعة 20 كانون الثاني 2023 ساعة 13:06

الرئيس العراقي: العلاقة بين حكومتي المركز وكرستان في تحسن متزايد

الرئيس العراقي: العلاقة بين حكومتي المركز وكرستان في تحسن متزايد
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في مقر إقامته بدافوس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته".

وأكّد رشيد بحسب البيان، أن "فترة الانتخابات كانت طويلة ولكن النتيجة جيدة في تشكيل الحكومة حيث استفدنا من الحوارات المطولة بين الأطراف السياسية التي أثمرت تفاهمات أدت إلى تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "الحكومة جادة في تطبيق برنامجها الوزاري وتركز جهودها في تقديم الخدمات الصحية والبيئية والمياه والإسكان والكهرباء وغيرها".

وشدد رئيس الجمهورية، على أن "توطيد حالة الأمن والاستقرار في البلاد تحتل أولوية في منهاجنا سيما وأن الوضع الأمني أفضل من وضع كثير من الدول بشكل عام".

وتابع: "لقد زرنا بعض المحافظات العراقية وشاهدنا الإعمار في كثير منها، رغم تأخير إقرار الموازنة لثلاث سنوات الذي أعاق عملية البدء بالمشاريع الاستراتيجية".

كما تطرق رشيد إلى العلاقة بين حكومة منطقة كردستان العراق والحكومة الاتحادية، مؤكدا أنها "في تحسن متزايد وهذا في صالحنا جميعا، ونعمل حاليا وبشكل جاد على تشريع قانون النفط والغاز الذي سيضمن حقوق الجميع، وعلى إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإيجاد حل جذري لمأساتهم"، مؤكدا أن "اللوم يقع على المنظمات الدولية التي اكتفت بالتقاط الصور وإصدار بيانات التعاطف".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "الاستفادة من التجربة والخبرات الهولندية، مشددا على "أهمية استمرار التعاون بين البلدين".

بدوره، أكد رئيس وزراء هولندا، "موقف بلاده الداعم للشعب العراقي من خلال تقديم الخبرات في مجالي المياه والزراعة"، مشيدا بـ"الدور المحوري للعراق في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، وتطرق أيضا إلى أعداد اللاجئين العراقيين في هولندا والسبل الكفيلة بحل مشكلة اللجوء".
رقم : 1036603
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