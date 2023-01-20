الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 كانون الثاني 2023 ساعة 14:38

ناصر القرني: أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل!

ناصر القرني: أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل!
وكتب ناصر بن عوض القرني نجل "القرني" على "تويتر" "تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية عن تفاصيل لائحة الإدعاء العام المطالبة بإعدام والدي د. عوض القرني بسبب تغريدات.. أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل".

والداعية عوض القرني واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لكمّ أصوات المعارضين في خضمّ صعود وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطالبت النيابة السعودية بـ«الحكم عليه بالقتل تعزيراً»، ولا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر «لنشر أفكاره وتوجهاته الضالّة»، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى «فرانس برس»، اليوم، ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على «تويتر» بنحو مليونَي متابع، وهو متّهم أيضاً «بدعم جماعة الإخوان المسلمين» وانتقاد السلطات السعودية.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ منشوراته على الشبكة الاجتماعية تهدف إلى «زعزعة بناء الوطن» عبر «تأليب المجتمع على الحكام» وكذلك «إثارة القلاقل».
مصدر : وكالات
رقم : 1036616
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
20 كانون الثاني 2023
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
20 كانون الثاني 2023
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
20 كانون الثاني 2023
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
20 كانون الثاني 2023
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
19 كانون الثاني 2023
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
19 كانون الثاني 2023
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
19 كانون الثاني 2023
ما هي دوافع الإرهابيين السوريين لخوض الحرب في أوكرانيا؟
ما هي دوافع الإرهابيين السوريين لخوض الحرب في أوكرانيا؟
19 كانون الثاني 2023
رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب
رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب
18 كانون الثاني 2023
ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟
ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟
18 كانون الثاني 2023
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
18 كانون الثاني 2023
ذوبان التماسك الإسرائيليّ وأبعاده الخطرة على مستقبل الکیان
ذوبان التماسك الإسرائيليّ وأبعاده الخطرة على مستقبل الکیان
18 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا