خطيب جمعة طهران: حرس الثورة الاسلامية الحصن المنيع لايران الاسلامية وقوتها

وأدان سماحته في خطبته التي القاها اليوم، قرار البرلمان الاوروبي بإدراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة ما يسمى بـ «المنظمات الارهابية»، معتبرا الحرس الثوري مصدر قوة ايران والحصن المنيع لايران الاسلامية.



وأشار الى قرب حلول شهر فبراير الخير ذكرى العودة الظافرة للامام الخميني طاب ثراه الى الوطن وانتصار الثورة الاسلامية المباركة وقال: ان الشعب الايراني المظلوم يستعد هذا العام للاحتفال بذكرى هذا النصر العظيم في حين تكالبت ضده قوى الشر والنفاق لخنق هذه الثورة وهي في المهد الا ان الارادة الالهية شاءت ان ينتصر الشعب الايراني على أعدائه بقيادة العبد الصالح الامام الخميني (قدس سره الشريف).



وتطرق خطيب جمعة طهران المؤقت الى المؤامرات التي حاكها الاعداء آنذاك وقال: لقد خطط العدو خطة شاملة الا انه أخطأ في حساباته وذلك لأن النظام الاسلامي يحظى بدعم الهي فيما الحسابات المادية لن تنجح أمامه أبدا.



وأضاف سماحته قائلا: ان الحسابات المادية فشلت امام المعادلة الربانية التي شملت النظام الاسلامي الذي قاده مرجع ديني حكيم وكبير، في حين أن هؤلاء غفلوا عن وجود هذه الشخصية الاسلامية الكبيرة في حساباتهم.



وأشار حجة الاسلام اكبري في خطبة صلاة الجمعة الى أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها ايران، مؤكدا أن الجميع اطلع على نقاط قوة ايران الاسلامية في هذه الاعمال وادركوا المكانة المرموقة التي كانت لدى الشهداء الابرار فيها.