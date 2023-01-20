ليبيا: حكومة باشاغا تعلق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب برئاسة حكومة الدبيبة

ونشرت وزارة الخارجية الليبية بيانا لها، ظهر اليوم الجمعة، أعربت من خلاله عن "استغرابها للدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، بعد غد الأحد، الموافق يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري برئاسة حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات".



وأكدت الخارجية الليبية أن "مثل هذا الاجتماع يعد مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة العربية والذي ينص على "تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها، إضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب".



ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا "جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158".



وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.



والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.